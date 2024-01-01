Библиотека Звуков

Онлайн архив бесплатных аудио материалов для видео монтажа и озвучивания. Звуки, звуковые эффекты, шумы, сэмплы и музыка на Sound Pack - слушай и скачивай на свой компьютер тысячи аудио прямо сейчас!

Каталог Файлов

Звуки и эффекты

Более 150 категорий со звуками, среди них звуки авто, звуки природы, звуки сирен и сигналов, звуки человека, звуки техники и приборов, звуковые эффекты для монтажа видео, звуки ужасов, звуки оружия, звуки детей, Sci-Fi эффекты и т.д.

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Бесшовные сэмплы

Коллекция профессиональных сэмплов в формате OGG для записи музыки и создания звуковых эффектов. Десятки разных музыкальных стилей в том числе Ambient, Hip-Hop, Dubstep, Pop, Rock, Electro, Dance, Techno, Drum Loops и т.д.

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Музыка и минусовки

Ищешь музыку для своих проектов? Нужно озвучить презентацию или видео в ютубе? Сотни MP3-треков в разных стилях от классики до панка, быстрые и медленные, веселые и грустные - скачивай бесплатно прямо сейчас!

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Звуки и шумовые эффекты

3D, объемные эффектыsound packАварии, столкновенияsound packАвтобусы, поездаsound packАвто-спорт, гонки, кроссsound packАвто, транспорт, машиныsound packАнатомия, тело человекаsound packАнимация, комиксыsound packАплодисменты, овацииsound packАтмосферы, окружениеsound packАэропорт, аэровокзалsound packАэропланы, авиацияsound packБанки, бутылки, тараsound packБары, кафе, рестораныsound packБудильникиsound packБумага, книги, газетыsound packБытовая техникаsound packБытовые вещи и приборыsound packБытовые услугиsound packБыт и домsound packВелосипедыsound packВертолетыsound packВетер, шум ветраsound packВещание, радио, ТВsound packВзрывы, детонацияsound packВидео-аудио техникаsound packВидео и кино эффектыsound packВода, шум водыsound packВоенная техникаsound packВоздух, пар, газsound packГолоса, дикторыsound packГолосовые эффектыsound packГорода и страныsound packГорн, рогsound packГроза, раскаты громаsound packГудки, гудокsound packДвери, окнаsound packДвижение, трафикsound packДеревня и фермаsound packДерево, древесинаsound packДети, ребенокsound packДикие животныеsound packДеньги, монетыsound packДождь, шум дождяsound packДомашние животныеsound packЖелезная дорогаsound packЖивотные, звериsound packЗамки и ключиsound packЗаставки, логотипыsound packЗвонки, звонsound packЗвуковой ландшафтsound packЗвуковые эффектыsound packЗомби, мертвецыsound packИгрушки, шумелкиsound packИгры, игровыеsound packКамеры, проекторыsound packКамни, скалыsound packКанцелярские вещиsound packКолокола, бубенцыsound packКомпьютеры, программыsound packКоммуникации, связьsound packКорабли, лодки, катераsound packКороткие звукиsound packКосмический транспортsound packКосмос, пространствоsound packКошки, котятаsound packКрики и реакции людейsound packКухня, посудаsound packЛеса, поля, джунглиsound packЛесопилка, лесозаготовкиsound packЛошади, кониsound packМагазины, торговляsound packМатериалы, веществаsound packМебельsound packМедицина, больницаsound packМеста, локацииsound packМеталлsound packМеханизмыsound packМотоциклыsound packМузыка, мелодииsound packМузыкальные инструментыsound packМузыкальные подложкиsound packМузыкальные эффектыsound packМультфильмы, анимацияsound packМусор, хлам, уборкаsound packНасекомые, земноводныеsound packНовый Годsound packОбщественный транспортsound packОбщество, публика, людиsound packОгонь, пламяsound packОдежда, сумки, текстильsound packОкеан, море, рекиsound packОргтехникаsound packОружие, выстрелы, войнаsound packОфис, канцелярияsound packОчистка динамиковsound packПереключателиsound packПища, еда, напиткиsound packПогодаsound packПоезда и паровозыsound packПомехи и шумыsound packПосуда, кухонная утварьsound packПриборы и техникаsound packПриколы, комедия, юморsound packПрирода, звуки природыsound packПриродные явленияsound packПроизводство, заводыsound packПтицы, пение птицsound packПтицы Россииsound packРадио, рация, радиосвязьsound packРазвлечения, досугsound packРазные, другиеsound packРечи, обращенияsound packСадоводствоsound packСамолеты, авиаsound packСвистки, свистsound packСигналы, сирены, тревогаsound packСинтезированный голосsound packСкрип, скрипыsound packСлужбы помощиsound packСмех, хохотsound packСнег, лёдsound packСобаки, лай собакsound packСпортивные игрыsound packСредневековая эпохаsound packСтаринные вещи и техникаsound packСтеклоsound packСтройка, строительствоsound packСтудийные звукиsound packТВ-шоу, телепередачиsound packТеатральные шумыsound packТелефоны, связьsound packТехобслуживаниеsound packТолпа, публикаsound packТерменвокс (Theremin)sound packТестовые тоновые звукиsound packТрейлеры, видеороликиsound packТуалет, уборнаяsound packУведомления, оповещенияsound packУдары, разрушения, панчиsound packУжасы, мистика, хоррорsound packФантастические атмосферыsound packФантастика, Sci-fisound packФейерверки, салютыsound packФоновые шумыsound packФоны, заставки, фанфарыsound packФото, фототехникаsound packХолодное оружиеsound packЧасы, бой часовsound packЧеловек, людиsound packШаги, бег, движениеsound packЭлектричествоsound packЭлектронные звукиsound packЭлектроника, приборыsound packЭлектронное оружиеsound packDendy Game Musicsound packNintendo Game Musicsound packICQ, Аськаsound packSkype, Скайпsound packWhooshsound packWindows XPsound packWindows 7sound packWindows 10sound packWindows 11sound pack

Сэмплы (Samples)

70's Funksound pack90's Eurodancesound packAmbientsound packAmbient v.2sound packAmbient v.3sound packBig Beatsound packBreak Beatsound packChilloutsound packChillout v.2sound packDance Electrosound packDance Electro v.2sound packDeep Housesound packDisco Housesound packDisco House v.2sound packDownbeatsound packDownbeat Electronicasound packDrum & Basssound packDubstepsound packDubstep v.2sound packElectric Jazzsound packElectro Dubsound packElectro Popsound packHard Stylesound packHip-Hopsound packHip-Hop v.2sound packJazz (Джаз)sound packLatin (Латино)sound packMetal (Метал)sound packMinimal Electrosound packMovie Scoresound packMovie Score v.2sound packReggae (Регги)sound packRock & Popsound packRock & Pop v.2sound packRock Alternativesound packRock Alternative v.2sound packRnb, Soulsound packTechnosound packTechno Trancesound packTechno Trance v.2sound packTrap (Трэп)sound packЛёгкая музыкаsound packПеркуссии (Percussion Loops)sound packСаундтреки, Киноsound packУдарные (Drum Loops)sound pack

Музыка и минусовки

Вредный Факторsound packFree Music by Bensoundsound packRage-Zonesound packНародная музыкаsound packАльтернатива, Панкsound packДетская, для детейsound packДжаз, Блюзsound packКантри, Фолкsound packКлассическая музыкаsound packКино, фильмыsound packМузыкальные подложкиsound packПопулярная (Pop)sound packПраздничная, Веселаяsound packРегги (Reggae)sound packR'n'B и Соулsound packРок (Rock)sound packХип-хоп, Рэпsound packДэнс-Электроsound packЭмбиент (Ambient)sound pack
Sound Pack PRO

Уникальный цифровой сборник аудио материалов для работы со звуком. Мы собрали весь контент с нашего сайта в одном месте и предлагаем вам скачать данный сборник звуков, сэмплов и музыки. Получи Sound Pack Pro, скачай сразу всё в высоком качестве, без ожиданий, рекламы и других ограничений!

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Аудио материалов

23000+

Категории звуков

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Лет работы

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Библиотека Звуков Sound Pack - один из крупнейших и старейших русскоязычных порталов для поиска, онлайн прослушивания и загрузки бесплатных аудио файлов. В нашей библиотеке звуков вы найдете огромную коллекцию качественных звуков, шумовых стерео-эффектов, аудио-сэмплов и музыки, собранных из открытых источников и представленных в популярных аудио-форматах, таких как MP3, WAV, OGG. Получите доступ к нашей базе звуков и загружайте бесплатно понравившиеся аудиофайлы - данный онлайн сборник аудио материалов даст вам всё необходимое для работы со звуком.

В шумотеке Sound Pack вы легко найдете как искусственно созданные, обработанные или сгенерированные звуковые эффекты, так и реальные аудио, записанные в окаружающем мире, опредленных местах или специально воссозданных условиях (студийные звуки).

Данный сборник будет служить незаменимым инструментом для мастеринга (записи) звука, для создания качественного звукового ряда в любых ваших проектах, как в профессиональной студии, так и на домашнем компьютере. Представленная коллекция звуков может применяется на радио, в кино, театре, музыке, анимации, а так же при разработке компьютерных и мобильных приложений, игр, видео и для создания качественного звукового ряда в любых других проектах.

Наши звуки подойдут для видеомонтажа и создания трейлеров, для написании музыки и озвучивания театральных постановок, для оснащения звуковыми эффектами игр, фильмов и анимации, для рекламных роликов и видео на YouTube, для музыкальных заставок и презентаций, в сценах КВН, мобильных приложениях и т.д. Наши звуки, шумовые эффекты и фрагменты музыки могут быть использованы в качестве мелодии звонка для телефона, или в качестве сигнала на СМС. Или может вы ведете инстаграм? Делаете видео в Тик-Токе? Наши звуки будут полезны для любых соц. сетей и площадок!

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