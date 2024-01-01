Данный сборник будет служить незаменимым инструментом для мастеринга (записи) звука, для создания качественного звукового ряда в любых ваших проектах, как в профессиональной студии, так и на домашнем компьютере. Представленная коллекция звуков может применяется на радио, в кино, театре, музыке, анимации, а так же при разработке компьютерных и мобильных приложений, игр, видео и для создания качественного звукового ряда в любых других проектах.

Наши звуки подойдут для видеомонтажа и создания трейлеров, для написании музыки и озвучивания театральных постановок, для оснащения звуковыми эффектами игр, фильмов и анимации, для рекламных роликов и видео на YouTube, для музыкальных заставок и презентаций, в сценах КВН, мобильных приложениях и т.д. Наши звуки, шумовые эффекты и фрагменты музыки могут быть использованы в качестве мелодии звонка для телефона, или в качестве сигнала на СМС. Или может вы ведете инстаграм? Делаете видео в Тик-Токе? Наши звуки будут полезны для любых соц. сетей и площадок!