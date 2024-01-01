Библиотека Звуков
Онлайн архив бесплатных аудио материалов для видео монтажа и озвучивания. Звуки, звуковые эффекты, шумы, сэмплы и музыка на Sound Pack - слушай и скачивай на свой компьютер тысячи аудио прямо сейчас!Каталог Файлов
Звуки и эффекты
Более 150 категорий со звуками, среди них звуки авто, звуки природы, звуки сирен и сигналов, звуки человека, звуки техники и приборов, звуковые эффекты для монтажа видео, звуки ужасов, звуки оружия, звуки детей, Sci-Fi эффекты и т.д.Открыть каталог
Бесшовные сэмплы
Коллекция профессиональных сэмплов в формате OGG для записи музыки и создания звуковых эффектов. Десятки разных музыкальных стилей в том числе Ambient, Hip-Hop, Dubstep, Pop, Rock, Electro, Dance, Techno, Drum Loops и т.д.Открыть каталог
Музыка и минусовки
Ищешь музыку для своих проектов? Нужно озвучить презентацию или видео в ютубе? Сотни MP3-треков в разных стилях от классики до панка, быстрые и медленные, веселые и грустные - скачивай бесплатно прямо сейчас!Открыть каталог
Звуки и шумовые эффекты
Сэмплы (Samples)
Музыка и минусовки
Sound Pack PRO
Уникальный цифровой сборник аудио материалов для работы со звуком. Мы собрали весь контент с нашего сайта в одном месте и предлагаем вам скачать данный сборник звуков, сэмплов и музыки. Получи Sound Pack Pro, скачай сразу всё в высоком качестве, без ожиданий, рекламы и других ограничений!
Аудио материалов23000+
Категории звуков200+
Лет работы12+
Библиотека Звуков Sound Pack - один из крупнейших и старейших русскоязычных порталов для поиска, онлайн прослушивания и загрузки бесплатных аудио файлов. В нашей библиотеке звуков вы найдете огромную коллекцию качественных звуков, шумовых стерео-эффектов, аудио-сэмплов и музыки, собранных из открытых источников и представленных в популярных аудио-форматах, таких как MP3, WAV, OGG. Получите доступ к нашей базе звуков и загружайте бесплатно понравившиеся аудиофайлы - данный онлайн сборник аудио материалов даст вам всё необходимое для работы со звуком.
В шумотеке Sound Pack вы легко найдете как искусственно созданные, обработанные или сгенерированные звуковые эффекты, так и реальные аудио, записанные в окаружающем мире, опредленных местах или специально воссозданных условиях (студийные звуки).
Данный сборник будет служить незаменимым инструментом для мастеринга (записи) звука, для создания качественного звукового ряда в любых ваших проектах, как в профессиональной студии, так и на домашнем компьютере. Представленная коллекция звуков может применяется на радио, в кино, театре, музыке, анимации, а так же при разработке компьютерных и мобильных приложений, игр, видео и для создания качественного звукового ряда в любых других проектах.
Наши звуки подойдут для видеомонтажа и создания трейлеров, для написании музыки и озвучивания театральных постановок, для оснащения звуковыми эффектами игр, фильмов и анимации, для рекламных роликов и видео на YouTube, для музыкальных заставок и презентаций, в сценах КВН, мобильных приложениях и т.д. Наши звуки, шумовые эффекты и фрагменты музыки могут быть использованы в качестве мелодии звонка для телефона, или в качестве сигнала на СМС. Или может вы ведете инстаграм? Делаете видео в Тик-Токе? Наши звуки будут полезны для любых соц. сетей и площадок!
Этот сайт сделан в первую очередь для музыкантов, композиторов, продюсеров, видео блогеров, звукорежиссеров и диджеев, а также для людей работающих с видео и анимацией, которым нужны качественные и всесторонние аудио материалы на любой вкус. Наш сайт для всех, кто работает со звуком, аудио файлами, кто сочиняет и записывает музыку - ищите, слушайте онлайн и скачивайте бесплатно самые лучшие аудио файлы с нашей фонотеки!
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